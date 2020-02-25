МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская MasterCard, с 1 января 2021 сменит генерального директора, им станет Майкл Мибах, говорится в пресс-релизе компании.

"Совет директоров MasterCard единогласно избрал Майкла Мибаха на должность генерального директора и члена совета директоров с 1 января 2021 года, в рамках перехода он станет президентом компании с 1 марта 2020 года", — отмечается на сайте.

Майкл Мибах в настоящее время является директором отдела контроля производства.

Аджай Банга, занимающий пост главы компании, с 1 января 2021 года перейдет на должность председателя совета директоров MasterCard Incorporated, также отмечается в релизе. На этой позиции он сменит Ричарда Хэйторнтвейта, который принял решение покинуть компанию.

MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.