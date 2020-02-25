МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие участники Системы быстрых платежей готовы сохранить бесплатные переводы для клиентов после продления нулевых тарифов для самих банков, а уже взимающие комиссии кредитные организации подумают над возможностью их отмены, показало исследование российских банков, проведенное "Прайм".

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 40 участников. К подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций, включая Сбербанк. С помощью СБП россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

В прошлом году система была бесплатной для банков, и сегодня ЦБ объявил о своем решении продлить эту льготу в отношении переводов физлиц до конца июня 2022 года. В свою очередь, за переводы юрлиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физлиц банки с 1 апреля 2020 года будут платить ЦБ от 5 копеек до 3 рублей за операцию.

"Мы приветствуем введение нулевого тарифа в СБП для банков. На наш взгляд, это поддержит дальнейшее развитие безналичных переводов по номеру телефона и рост их проникновения. До конца первого квартала ВТБ сохранит в СБП бесплатный тариф для своих клиентов", — сообщили в пресс-службе ВТБ, крупнейшего на сегодня участника СБП.

РЕШЕНИЕ БАНКОВ

Вместе с тем, регулятор сегодня напомнил, что продолжит мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП. В случае если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, ЦБ вмешается и установит верхний предел таких комиссий. Пока только некоторые банки взимали с клиентов плату за переводы и часть из них после продления льготного периода заявила о своей готовности подумать над возможностью обнулить тарифы.

"Мы будем готовы рассмотреть отмену 10-рублевого тарифа за перевод в рамках СБП, который банк "Русский Стандарт" ввел с февраля 2020 года", — прокомментировали в кредитной организации.

Клиенты Райффайзенбанка могут бесплатно перевести до 10 тысяч рублей, а при переводах свыше этой суммы перечисляют банку 1,5%. Тем не менее, после продления льготы от ЦБ банк готов рассмотреть возможность отмены тарифов. "В определении размера комиссии мы будем по-прежнему ориентироваться на динамику рынка: если мы увидим рост интереса клиентов к переводам свыше 10 тысяч рублей, мы рассмотрим возможность изменения комиссии", — прокомментировал ситуацию руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.

Кроме ВТБ, готовность сохранить нулевые тарифы для клиентов подтвердил Газпромбанк. Екатеринбургский СКБ-банк, в свою очередь, тарифы после решения ЦБ менять не планирует: до 6 тысяч рублей в сутки переводы будут бесплатными, а свыше этой суммы банк будет взимать 1% от суммы операции. "Ак Барс Банк" с 15 февраля отменил комиссию за переводы до 100 тысяч рублей в месяц и готов пересмотреть свою комиссию в 1% для клиентов, переводящих свыше этой суммы, сообщил руководитель направления эквайринга и электронной коммерции банка Ильназ Ситдиков.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТ ЮРЛИЦО

Кроме того, 25 февраля ЦБ установил, сколько банки будут перечислять регулятору при осуществлении денежных переводов юрлицами и индивидуальными предпринимателями в пользу физлиц в рамках СБП. Опрошенные участники системы восприняли ценовую политику регулятора позитивно и считают, что сервис все равно будет востребованным благодаря своему высокому удобству.

Тарифную сетку ЦБ озвучил в преддверии запуска услуги по перечислению зарплат в рамках СБП. Сейчас ЦБ совместно с участниками рынка обсуждает механизм реализации этого сервиса и рассчитывает, что он будет запущен к концу 2020 — началу 2021 года. Как в середине февраля отмечала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, мнение банковского сообщества относительно этого сервиса пока разделились: половина заинтересована в проекте, другая — нет.

Переводы зарплат через СБП существенно повлияют на рынок банковских карт, считает директор департамента малого и среднего бизнеса Московского кредитного банка Виктор Жидков.

"Клиент выбирает действительно лучший для него банк и выигрывать будут, в первую очередь, те, кто установил на переводы по СБП нулевые тарифы. Тема переводов зарплаты по СБП очень перспективная, мы внимательно ее изучаем", — указал представитель МКБ.

СКБ-банк готов присоединиться к пилотному проекту по перечислению зарплат в рамках СБП, как только он будет запущен, сообщил директор по инновациям Виталий Копысов. "Объявленные тарифы больше направлены на запуск сервиса в части одиночных платежей юрлиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физлиц. Мы планируем реализовать эту опцию для клиентов "Делобанка" во втором квартале 2020 года", — поделился планами Копысов и пояснил, что перечисление зарплаты через СБП еще только находится в стадии обсуждения, и говорить о бизнес-составляющей проекта пока рано.

Кроме перечисления зарплат, обозначенные тарифы также будут действовать за начисление бонусов клиентам по программам лояльности, премиальных средств участникам различных акций и победителям конкурсов, пояснили в банке "Русский Стандарт". "Банк "Русский Стандарт" поддерживает инициативу ЦБ РФ в вопросах тарификации Системы быстрых платежей при осуществлении b2c-переводов, поскольку видит в них выгодные для банков стороны", — заявили в кредитной организации.