МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" разместит конвертируемые облигации с погашением в 2025 году на сумму 1,25 миллиарда долларов, установив премию в 47,5% к средневзвешенной цене акции компании и купон в размере 0,75%, говорится в сообщении компании.

Накануне компания сообщила о плане разместить 3 марта конвертируемые облигации на сумму около 1,25 миллиарда долларов. При этом ожидалась цена конвертации выпускаемых по номиналу бумаг с премией от 45% до 50% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения и купоном в размере от 0,5% до 1% годовых.

Облигации будут конвертированы в обыкновенные акции класса "А", цена конвертации установлена с премией 47,5% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения, а купон определен в размере 0,75% и подлежит выплате с погашением 3 марта и 3 сентября каждого года, с первой датой выплаты процентов 3 сентября 2020 года, уточняет компания сегодня.

Глобальный координатор размещения — Goldman Sachs, а J.P. Morgan, Morgan Stanley & Co, UBS AG, London Branch и "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных букраннеров.