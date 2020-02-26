МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Промсвязьбанк выставил на электронные торги дочернюю компанию "ПСБ-Форекс", это одна из четырех компаний в РФ с лицензией форекс-дилера, следует из информации Единой электронной торговой площадки.

"Аукцион на повышение по продаже 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ПСБ-Форекс", принадлежащей ПАО "Промсвязьбанк", — говорится в заявке. Минимальная цена составляет 149 миллионов рублей.

Согласно данным на сайте ЦБ, "ПСБ-Форекс" входит в перечень организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера. В числе этих организаций также "Финам Форекс", "Альфа-Форекс" и "ВТБ Форекс".

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка — Росимущество.