МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 2019 год выросла на 12,9%, до 201,2 миллиарда рублей, расходы на резервы снизились на 33,2% и составили 103,3 миллиарда рублей, следует из сообщения второго по активам банка.

"В 2019 году чистая прибыль группы ВТБ увеличилась на 12,9% на фоне высокого роста комиссионных доходов и улучшения качества активов", — говорится в релизе.

Чистая прибыль в четвертом квартале составила 73,2 миллиарда рублей, что почти в 1,8 раза больше результата за аналогичный период 2018 года.

Расходы на резервы в четвертом квартале составили 25,5 миллиарда рублей против 55,7 миллиарда рублей за этот период в 2018 году.

Чистые процентные доходы за 2019 год составили 440,6 миллиарда рублей по сравнению с 439,7 миллиарда рублей годом ранее. Чистая процентная маржа в 2019 году составила 3,4% по сравнению с 3,7% годом ранее.

Таким образом, показатель чистой прибыли оказался лучше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль в размере 197,4 миллиарда рублей за 2019 год и 69,3 миллиарда в четвертом квартале. Расходы на резервы оказались на уровне прогнозов аналитиков, которые ожидали их в размере 105,6 миллиарда рублей и 28,7 миллиарда по итогам 2019 года и в четвертом квартале соответственно.

КРЕДИТОВАНИЕ

Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ за 2019 год снизился на 4%, розничных — увеличился на 12,6%, сообщается в отчетности банка по МСФО.

По состоянию на 31 декабря 2019 года кредиты юридическим лицам составили 8,096 триллиона рублей, кредиты физическим лицам — 3,365 триллиона рублей.

Банк отмечает, что портфель кредитов юрлицам в 2019 год сократился в основном в результате серии крупных погашений кредитов в четвертом квартале. Отмечается, что за квартал этот показатель снизился на 4,7%.

"Портфель кредитов физическим лицам вырос на 12,6% в 2019 году. В приросте портфеля учтены крупные сделки по продаже ипотечных кредитов в рамках секьюритизации, что повлияло на снижение общего портфеля кредитов физическим лицам на 1,6% за квартал. Без учета секьюритизации ипотечных кредитов рост портфеля кредитов физическим лицам составил 19% в 2019 году и 4% в четвертом квартале 2019 года", — также говорится в пресс-релизе ВТБ.

В итоге совокупный кредитный портфель ВТБ за 2019 год вырос на 0,3% и составил 11,462 миллиарда рублей. При этом за четвертый квартал показатель сократился на 3,8%.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка.

ПРОДАЖА TELE2

Доход ВТБ от продажи доли в Tele2 составил 12,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба второго по активам российского банка.

"Поскольку в четвертом квартале 2019 цена продажи была зафиксирована (а к моменту публикации отчетности сделка уже фактически состоялась и расчеты были проведены), то ВТБ оценил продажу как "высоковероятную" и перевел вложения в Теле2 из раздела "Инвестиции в ассоциированные компании" в раздел "Активы на продажу". При этом была произведена переоценка актива по цене планировавшейся продажи", — поясняет пресс-служба.

"В отчетности на конец 2019 года пакет Теле2 оценен в 66 миллиардов рублей, в отчетности на конец 2018 года этот пакет был оценен в 53,5 миллиарда рублей. Разница в 12,5 миллиарда рублей и есть сумма, на которую был переоценен пакет, что и составляет доход по сделке", — указывается в сообщении.

Ранее в феврале "Ростелеком" сообщил, что его 100%-ная "дочка" "Мобител" увеличила долю в "Т2 РТК Холдинг" (сотовый оператор, бренд Tele2) до 100% с 45%. Тем самым закрыт один из трех этапов сделки по приобретению сотового оператора.

В середине февраля "Ростелеком" заключил с ВТБ и консорциумом инвесторов юридически обязывающие соглашения по приобретению 55% долей ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2).