МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ пока не рассматривает вопрос докапитализации ВТБ через допэмиссию акций, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

В начале января он говорил, что вопрос допэмиссии при приватизации ВТБ рассматривается, однако в таком решении могут быть как плюсы, так и минусы. Кроме того, по словам министра, процесс значительно усложняется тем, что госбанк находится под секторальными санкциями США.

"Пока не рассматриваем", — ответил Моисеев в среду на соответствующий вопрос.

Комментируя возможное разделение дивидендных выплат, замминистра подчеркнул, что в идеальном варианте второй транш должен поступить в начале четвертого квартала.

"Главное, чтобы второй транш поступил не "под ёлочку", хорошо бы, чтобы в начале четвертого квартала", — сказал Моисеев.

Как сообщил во вторник член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, менеджмент банка будет предлагать выплатить дивиденды в 50% прибыли по МСФО за 2019 год двумя разными траншами: во втором квартале после годового собрания акционеров – по обыкновенным акциям, и в четвертом квартале – по привилегированным акциям, дивидендная доходность по всем акциям в итоге составит около 9,7%.