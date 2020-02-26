МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады февраля снизилась до 5,45%, вновь обновив рекордно низкий уровень показателя за все время подсчетов, следует из материалов Банка России.

В первой декаде февраля ставка снижалась до 5,49%, в третьей декаде января — до 5,76%, во второй и первой декадах января она составляла 5,89% и 5,93% соответственно.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Банк России по итогам шестого заседания совета директоров подряд снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года. Снижение ставки ЦБ и даже само ожидание этого снижения служит сигналом коммерческим банкам для изменения в том же направлении стоимости как кредитования, так и фондирования.