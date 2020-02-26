МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Банк России засекретил банковскую отчетность по валютным и биржевым расчетам, следует из документа регулятора, размещенного в среду на его сайте.

"Настоящее указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования", — говорится в документе.

В ноябре прошлого года Банк России на портале проектов нормативных правовых актов опубликовал указание о составе и порядке раскрытия информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций. Этот проект добавляет к ранее агрегированным счетам новые: 304 "Счета для осуществления клиринга" и 474 "Расчеты по отдельным операциям и корректировки". Ранее ЦБ отказался от публичного раскрытия в части счетов оборонных предприятий, а также от раскрытия отчетности банковских групп.

По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, основной целью агрегирования счетов для осуществления клиринга и расчетов по отдельным операциям и корректировки является сокрытие информации о покупке и продаже валюты банками, находящимися под санкциями, или которым угрожает введение санкций.

Как указал Осадчий, четыре банка, которые принадлежат государству: Промсвязьбанк (опорный банк оборонного сектора), а также "Еврофинанс-Моснарбанк", "РФК банк" и "Тимер банк" — с 1 сентября 2019 года публикуют практически пустую оборотную ведомость. ЦБ не публикует обороты многих кредитных организаций, преимущественно банков, принадлежащих нерезидентам ("Морган Стэнли банк", "Фольксваген Банк РУС" и другие), а отчетность семи НКО полностью скрываются, отметил эксперт.