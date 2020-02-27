МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ принял решение о продаже 10% ангольской "дочки" — Banco VTB Africa (Ангола), следует из сообщения ВТБ.

"Принять решение о продаже банком ВТБ (ПАО) 1 875 000 (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) акций Banco VTB Africa, S.A. номинальной стоимостью 400 (четыреста) кванз каждая, составляющих 10 (десять) процентов уставного капитала Banco VTB Africa, S.A…. Результаты голосования: решение принято", — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин говорил, что ВТБ и партнеры планируют продать менеджменту ангольской "дочки" банка 20% ее акций, в результате доля именно ВТБ сократится до 40% с 50,1%. Доля партнеров также сократится до 40%. Тогда он отмечал, что ангольский банк очень эффективный, рентабельность капитала банка (ROE) составляет "чуть ли не больше 50%".

В конце января этого года Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сообщил журналистам, что ВТБ согласовал условия продажи доли в Banco VTB Africa, рассчитывает закрыть сделку в первом или втором квартале 2020 года.