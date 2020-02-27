МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в прошлом году выросла на 1,6% по сравнению с 2018 годом — до 845 миллиардов рублей, следует из отчетности крупнейшего российского банка.

"Чистая прибыль группы с учетом эффекта от продажи Denizbank составила 845 миллиардов рублей. Чистая прибыль группы от продолжающейся деятельности составила 914,8 миллиарда рублей", — сказано в отчете.

В четвертом квартале прошлого года Сбербанк заработал 212 миллиардов рублей, что больше показателя аналогичного периода предыдущего года на 20,3%.

Таким образом, показатели оказались лучше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основе опроса аналитиков — 833,2 миллиарда рублей за год и 200,2 миллиарда рублей за квартал.

РАСХОДЫ НА РЕЗЕРВЫ

Расходы Сбербанка на резервы в четвертом квартале прошлого года выросли на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 41,2 миллиарда рублей.

Показатель включает чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам (35,5 миллиарда рублей) и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества (5,7 миллиарда рублей).

Таким образом, расходы на резервы оказались лучше прогноза аналитиков, опрошенных РИА Новости, которые ожидали этот показатель по итогам квартала на уровне 51,3 миллиарда рублей.

При этом расходы Сбербанка на резервы за весь год снизились на 3% по сравнению с прошлым годом и составили 149,5 миллиарда рублей.

КАПИТАЛ

Достаточность капитала первого уровня Сбербанка на конец 2019 года составила 13,41%, таким образом, цель для выплаты дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО достигнута.

"За квартал коэффициенты достаточности базового капитала первого уровня и общего капитала незначительно снизились под влиянием роста активов группы, взвешенных с учетом риска, на 12 базисных пунктов и 29 базисных пунктов каждый, до 13,41% и до 13,59% соответственно", — сказано в материалах.

Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает, что при достижении уровня достаточности капитала 12,5% дивиденды составят 50% от чистой прибыли по МСФО.

В середине декабря зампред правления банка Александр Морозов заявил, что Сбербанк намерен за 2019 год выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО.

ВКЛАДЫ

Вклады населения в Сбербанке за 2019 год увеличились на 5,3% и по состоянию на 31 декабря составили 14,21 триллиона рублей, средства корпоративных клиентов снизились на 0,5% — до 7,36 триллиона рублей.

В четвертом квартале прирост розничных депозитов составил 3,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Средняя стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась на 20 б. п. за квартал. Доля депозитов, номинированных в рублях, превысила 80%. Прирост розничных депозитов за 2019 год составил 5,3%.

Корпоративные депозиты уменьшились на 14,4%. Средняя стоимость срочных депозитов уменьшилась на 20 б. п. за четвертый квартал 2019 года и составила 4,3%. Корпоративные депозиты за 2019 год снизились на 0,5%, при этом в реальном выражении они выросли на 4,6%.

КРЕДИТОВАНИЕ

Сбербанк в 2019 году нарастил кредиты физлицам на 16,8%, компаниям — сократил на 3,2%.

По состоянию на 31 декабря объем розничных кредитов составил 7,884 триллиона рублей, корпоративных — 13,865 триллиона.

Таким образом, общий объем кредитования вырос на 3,2% в годовом выражении, до 21,749 триллиона рублей.