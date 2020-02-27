МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. АФК "Система" запускает венчурный фонд Sistema SmartTech для финансирования стартапов, ориентированный на поддержку компаний на ранней стадии развития (от посевных инвестиций до раунда А), управляющим партнером фонда станет Ксения Шойгу, говорится в сообщении корпорации.

"Sistema SmartTech создается на срок восемь лет с инвестиционным периодом пять лет. Ожидается, что за время работы фонд поддержит около 20 венчурных проектов на ранней стадии, объем инвестиций в каждый отдельный проект может составить от 50 до 300 млн рублей", — отмечается в сообщении.

Целевой объем фонда – 5 миллиардов рублей. Помимо "Системы", которая выступит якорным инвестором с объемом вложений до 1,5 миллиарда рублей, в фонде примут участие сторонние инвесторы.

"К управлению фондом будет привлечена опытная команда менеджеров с отраслевой экспертизой в области венчурных инвестиций и сформированным пайплайном проектов. Возглавит команду Ксения Шойгу, обладающая успешным опытом реализации проектов. Председателем совета директоров фонда станет управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов", — сообщила корпорация.

Sistema SmartTech будет инвестировать в проекты преимущественно российских компаний, работающих в различных отраслях экономики. Предпочтение при этом будет отдано проектам с перспективой продажи стратегическому инвестору, для которого данный проект может стать важным элементом экосистемы.