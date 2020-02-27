МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" в 2019 году увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с предыдущим годом на 6% — до 20,4 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.

Общий совокупный доход компании вырос за год на 25% — до 20,8 миллиарда рублей. Активы увеличились на 36% — до 1 триллиона рублей.

Портфель ипотечных активов компании на конец 2019 года составил 718,5 миллиарда рублей, увеличившись 46%. Портфель проектного финансирования жилищного строительства и арендного жилья вырос в 24 раза и составил 277,1 миллиарда рублей.

"Объем ипотечных облигаций, выпущенных "Дом.РФ" в 2019 году совместно с ведущими ипотечными кредиторами составил 297 миллиардов рублей – около 10% от общего объема ипотечных кредитов, выданных по итогам года. Реализация дорожной карты, утвержденной правительством Российской Федерации, позволит дополнительно привлечь на ипотечный рынок до 7 триллионов рублей, обеспечив поддержкой "Дом.РФ" каждый третий ипотечный кредит", — говорится в сообщении компании.

АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в банк "Дом.РФ". В 2018 году компания при посредстве Фонда защиты прав дольщиков стала отвечать за достройку проблемных домов и получила полномочия контролировать застройщиков.