МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Менеджмент Сбербанка предложит набсовету увеличить выплату дивидендов за 2019 год до уровня в 50% от чистой прибыли по МСФО, заявил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции.

"Достаточность базового капитала (первого уровня — ред.) — 13,4%, что соответствует нашему прогнозу и позволяет нам предложить увеличение выплаты дивидендов до нашей цели в 50%. Мы предложим это набсовету банка. Мы надеемся, что они поддержат нас", — сказал он.

Телефонная конференция шла на английском языке. Переводчик перевел высказывание Грефа как "ближе к 50%". Однако в оригинале топ-менеджер пообещал предложить дивиденды в ровно 50% от прибыли.

Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает, что при достижении уровня достаточности капитала 12,5% дивиденды составят 50% от чистой прибыли по МСФО.

В середине декабря зампред правления банка Александр Морозов заявил, что Сбербанк намерен за 2019 год выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО.