МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. ВТБ отменит все комиссии за платежи и переводы в мобильном банке в пятницу, 28 февраля, после сбоев в работе сервиса днем ранее, сообщила пресс-служба кредитной организации. ВТБ восстановил работу мобильного банка после сбоя

"Мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их. Банк принял решение, что все потраченные на транзакции в "ВТБ Онлайн" 28 февраля средства будут компенсированы клиентам в марте — все они получат об этом соответствующие уведомления", — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводятся в сообщении.

В четверг некоторые СМИ сообщили, что клиенты ВТБ испытывают сложности при входе в мобильное приложение банка. В пресс-службе сообщили, что сбой был вызван "масштабной перестройкой IT-инфраструктуры банка". Работа сервиса была восстановлена в четверг в 19.30 мск.