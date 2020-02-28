МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи в пятницу решил вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров (ГОСА) в текущем году вопрос о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ), говорится в сообщении биржи.

"Вынести на рассмотрение проводимого в 2020 году годового общего собрания акционеров ПАО "Московская биржа" вопрос "прекращение участия ПАО "Московская Биржа" в Ассоциации российских банков". Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "Московская биржа" по указанному вопросу следующий проект решения: "Прекратить участие ПАО "Московская биржа" в Ассоциации российских банков", — говорится в опубликованных решениях наблюдательного совета торговой площадки.

В настоящее время в России действуют две крупные банковские саморегулируемые ассоциации — Ассоциация банков России, которую возглавляет выходец из ЦБ Георгий Лунтовский, и АРБ Гарегина Тосуняна.

Летом 2017 года восемь крупнейших российских банков, в числе которых — Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, ФК "Открытие", объявили о выходе из АРБ. Причиной тому стала позиция руководства АРБ по ряду важных вопросов, включая деятельность финансового регулятора по санации банковского сектора. Сейчас указанные банки входят в Ассоциацию банков России.