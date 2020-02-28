МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Центральный банк повысил прогноз темпа прироста инвестиций в основной капитал в РФ в первом квартале, он может сложиться в интервале 2-2,5%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

В феврале регулятор сообщал, что годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в РФ в первом квартале 2020 года может сложиться в интервале 1,5–2%.

В новом комментарии регулятор отмечает, что в текущем году поддержку росту инвестиций в основной капитал продолжат оказывать активизация капитальных расходов федерального бюджета и смягчение денежно-кредитных условий.

"С учетом этого и низкой базы прошлого года годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в первом квартале 2020 года может сложиться в интервале 2,0-2,5%", — сказано в документе регулятора.