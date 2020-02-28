МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в январе опустилась до 8,84%, достигнув нового минимума за всю историю наблюдения значения, говорится в сообщении Банка России.

Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года. Затем в мае прошлого года она начала снижение, опустившись в октябре до минимального за два года значения в 9,4%, в декабре ставка достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9%.

На фоне снижения ставки россияне стали активнее брать ипотеку. Так, в январе 2020 года банки предоставили 80,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 192,8 миллиарда рублей, что на 14,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Совокупная задолженность по ипотеке в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) на 1 февраля 2020 года составила 7,75 триллиона рублей.