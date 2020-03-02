МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Российский фондовый рынок в прошлом году провел первое за два года успешное размещение акций, а в настоящее время к выходу на биржу уже готовятся сразу несколько эмитентов. О том, как коронавирус может повлиять на планы по листингу новых эмитентов, какой объем облигаций Сбербанк может выпустить за год, на сколько банк планирует нарастить кредитный портфель компаниям, есть ли спрос на валютное кредитование, а также какую сделку Сбербанк подготовил с Ростелекомом, рассказал в интервью агентству "Прайм" зампред правления крупнейшего российского банка Анатолий Попов.

- Какого роста корпоративного кредитования вы ожидаете в Сбербанке по итогам года? Какие сегменты и сектора экономики окажутся драйверами роста?

— В 2020 году мы ожидаем темпы роста кредитного портфеля на уровне 5%, а объем финансирования должен превысить 13 триллионов рублей. Одним из драйверов прироста станет развитие направления финансирования инфраструктурных проектов. Мы видим значительный потенциал в данном сегменте, учитывая планы государства обеспечить качественное улучшение и модернизацию российской инфраструктуры. Помимо этого, драйверами роста корпоративного кредитования в текущем году станут ряд отраслей, такие как энергетика, сельское хозяйство и пищевая промышленность, жилищное строительство. Также ожидаются опережающие темпы роста кредитования клиентов малого и микро бизнеса, рост портфеля по ним должен составить более 10%.

- Видите ли вы спрос на валютное кредитование у юрлиц? Какие валюты наиболее востребованы? Есть ли спрос на нестандартные валюты? Как изменилась доля валютных кредитов в корпоративном портфеле Сбербанка за прошлый год?

— В течение последних трех лет доля кредитов в валюте постепенно снижается. В кредитном портфеле корпоративных клиентов Сбербанка рублевые кредиты составляют 71%, валютные – 29%. В основном спрос на валютное кредитование формируют крупнейшие клиенты. Сейчас около трети объема сделок, находящихся в работе – кредиты в иностранной валюте. Традиционно остается востребованным доллар, чуть реже – евро. Выбор валюты кредитования, в том числе нестандартной, зависит от того, в какой валюте клиент получает выручку, либо заключает контракт. К примеру, в 2019 году нами профинансирован крупный проект в японских иенах под контракты в соответствующей валюте.

- Как продвигается обсуждение по Северному широтному ходу? Удалось ли договориться по формату финансирования? Какую долю в синдикате по финансированию строительства Северного широтного пути хочет получить Сбербанк?

— Сбербанк продолжает работу над проектом в синдикате с ВТБ и ВЭБ. Мы сохраняем интерес к проекту и рассчитываем в течение первого квартала 2020 года согласовать с концессионером и концедентом дорожную карту его реализации с учетом актуальных предпосылок.

- Ростелеком ранее заявлял, что намерен финансировать денежную часть сделки по консолидации 100% Tele2 через привлечение кредита. Обращалась ли компания в Сбербанк?

— Сбербанк и Ростелеком связывают длительные партнерские отношения, мы исторически являемся одним из крупнейших кредиторов компании. Недавно мы предоставили компании финансирование в объёме 50 миллиардов рублей для рефинансирования текущей задолженности в других банках и на сделку по консолидации 100% Tele2.

- Вы ранее говорили, что не менее десяти российских компаний обдумывают проведение в 2020 году первичного размещения акций (IPO), при этом 3-4 из них смогут его организовать. Когда могут пройти первые сделки – весной или уже осенью? В каких отраслях могут быть публичные размещения в текущем году? Это будут крупные сделки? Все они планируются на Московской бирже или же на иностранных площадках? К вам уже кто-то обращался за консультацией по данному вопросу?

— С несколькими эмитентами сейчас работаем. Но сроки, конечно, потребуют дополнительного обсуждения из-за возросшей волатильности на рынке в связи с распространением коронавируса. Листинг этих компаний планируется на Московской бирже. Как и прежде, интерес к IPO проявляют компании из разных отраслей. Размеры сделок варьируются, в среднем, от 250 до 500 миллионов долларов. В качестве площадок для размещения рассматриваются как Московская биржа, так и NASDAQ. Мы в диалоге со всеми кандидатами, но по понятным причинам не можем раскрывать детали.

- По итогам прошлого года Сбербанк выпустил инвестиционные облигации более чем на 110 миллиардов рублей, вдвое превысив изначальный ориентир. Какие планы у банка на текущий год?

— Мы продолжаем наблюдать рост активности индивидуальных клиентов на фондовом рынке. Это связано и с продолжением тенденции снижения ставок по классическим депозитным продуктам банков, и с благоприятной конъюнктурой рынка ценных бумаг, и с повышением уровня финансовой грамотности населения. Мы считаем, что инвестиционные облигации – это возможность входа на рынок для новых инвесторов,.

Сбербанк ожидает, как минимум, повторить, а возможно и превысить объём размещений собственных инвестиционных облигаций в этом году. Первые размещения в январе показали, что на этот продукт сохраняется устойчивый спрос инвесторов.

- Также Сбербанк в тестовом режиме разместил первые структурные облигации и планирует их в этом году поставить их выпуск на поток. О каких объемах размещений может идти речь?

— Наши планы в отношении объёмов размещения структурных облигаций ещё уточняются. Мы наблюдаем спрос у обеспеченных клиентов и институциональных инвесторов на подобный продукт, который в настоящее время удовлетворяется предложениями иностранных эмитентов. Безусловно, мы бы хотели, чтобы наши собственные структурные облигации удовлетворили значительную часть этого интереса.

При этом нужно отметить, что структурные облигации – новый продукт для рынка, прежде всего с точки зрения его регулирования Банком России и инфраструктурной поддержки (технологий размещения, расчётов, выплат купонов и погашений). Как и ко всем новым продуктам, мы подходим к процессу выпуска инструментов без защиты капитала аккуратно: для этого мы сделали первый тестовый выпуск, планируем оттестировать наши процессы и технологии размещения ещё на двух выпусках. После этого можно будет более точно определяться с объёмами. Недавно на Московской бирже мы запустили действительно инновационный продукт для российского рынка – структурные облигации на фонд коммерческой недвижимости.

- С начала года налоговый режим для самозанятых был распространен на еще 19 российских регионов. Сколько самозанятых в настоящее время зарегистрировано в приложении Сбербанка? По вашему мнению, активно происходит регистрация россиян в качестве самозанятых?

— На сегодня в сервисе "Своё дело" зарегистрировано около 65 тысяч самозанятых. Как и любое нововведение их регистрация имеет определенную кривую роста: в первых рядах — ранние последователи, те кто раньше всех узнал о новых возможностях, они же стараются получить их первыми, уже после них присоединяются остальные и на это нужно время. Сейчас в новых регионах будет происходить такой же процесс, возможно чуть быстрее с учетом накопленного опыта и отзывов тех, кто уже работает в первых 4-х пилотных регионах.

- Стоит ли данный режим распространять на всю Россию?

— Да, конечно. По оценкам экспертов всего в нашей стране около 15 миллионов потенциальных самозанятых. Налог на профессиональный доход — это отличная возможность воспользоваться новыми возможностями для миллионов людей. Фотографы, няни, репетиторы, таксисты, флористы, дизайнеры, программисты, водители и портные, а также те, кто просто сдает в аренду свою квартиру, — все эти люди теперь могут легально оформить свою деятельность, платя минимальный налог.

Для самозанятых это способ увеличить количество клиентов, ведь теперь они могут легально выдавать им чеки, работать с юрлицами и открыто размещать рекламу своего бизнеса, не опасаясь налоговой. И обеспечить такую возможность необходимо всем желающим, независимо от территории их проживания.

- Сейчас у Сбербанка есть ряд продуктов для самозанятых, планируется ли запуск каких-либо новых предложений?

— Мы продолжаем изучать потребности клиентов и потенциальных самозанятых, собираем обратную связь. На основе этого планируем расширять продуктовую линейку для самозанятых и тех, кто работает с ними. О новых решениях мы обязательно будем сообщать по мере их запуска.

Что касается уже действующих продуктов, например, ипотеки для самозанятых, то мы видим, что продукт востребован – на текущий момент по ипотеке для самозанятых поступило 860 заявок на общую сумму более 1,47 миллиарда рублей.