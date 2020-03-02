МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Запасы золота в российских банках после семи месяцев стабильного роста — с апреля прошлого года — начали сокращаться: за ноябрь-январь снизились на 22,9 тонны, или на 21% — до 86,2 тонны по состоянию на 1 февраля 2020 года, свидетельствует отчетность кредитных организаций, размещенная на сайте Банка России.

Лидером сокращения запасов драгметаллов за эти три месяца стал Сбербанк (минус 5,5 тонны), на втором месте – ВТБ (минус 5,2 тонны), на третьем – Промсвязьбанк (минус 4,6 тонны). Затем идут банк "Открытие" (минус 4 тонны) и ГПБ (минус 3,6 тонны).

Наибольший запас драгметаллов на 1 февраля 2020 года сохраняется у ВТБ (47,2 тонны). Затем следуют Сбербанк (17 тонн), ГПБ (5,8 тонны), "Открытие" (5,1 тонны), Совкомбанк (4,9 тонны).

"Тогда как российские банки снижали запасы золота, рост напряженности на международном рынке из-за коронавируса и событий в Сирии привел к росту цены золота выше уровня 1600 долларов за унцию", — прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.