КИЕВ, 6 мар — ПРАЙМ. Нацбанк (центробанк) Украины заявил, что никому не давал согласия на покупку акций "дочки" ВЭБа — Проминвестбанка, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее в марте Арбитражный институт Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка. Однако, как сообщал ВЭБ, Украина в нарушение норм международного права продала на аукционе 4 марта акции этого банка неизвестному покупателю. Как отметили представители госкорпорации, они приложат все законные усилия к компенсации своих потерь из-за этого за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

Молоток судьи

Четыре причины. Почему Украина продала "дочку" ВЭБа вопреки решению суда

"Национальный банк не получал пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк". Таким образом, Национальный банк не согласовывал приобретения существенного участия в указанном банке лицам другим, чем текущий акционер банка", — говорится в сообщении.

В ЦБ также уточнили, что новый владелец украинской "дочки" ВЭБа может быть оштрафован, а банк рискует получить статус неплатёжеспособного из-за отсутствия согласия регулятора на покупку.

"Лицо, которое приобрело существенное участие без такого согласования, может быть лишенным права голоса и оштрафовано, тогда как структура собственности самого банка может быть признанной непрозрачной", — сообщили в НБУ. Регулятор также отметил, что непрозрачная структура собственности может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии — в случае неустранения нарушения — банк может быть признан неплатежеспособным.