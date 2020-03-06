КИЕВ, 6 мар — ПРАЙМ. Нацбанк (центробанк) Украины заявил, что никому не давал согласия на покупку акций "дочки" ВЭБа — Проминвестбанка, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее в марте Арбитражный институт Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка. Однако, как сообщал ВЭБ, Украина в нарушение норм международного права продала на аукционе 4 марта акции этого банка неизвестному покупателю. Как отметили представители госкорпорации, они приложат все законные усилия к компенсации своих потерь из-за этого за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

"Национальный банк не получал пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк". Таким образом, Национальный банк не согласовывал приобретения существенного участия в указанном банке лицам другим, чем текущий акционер банка", — говорится в сообщении.

В ЦБ также уточнили, что новый владелец украинской "дочки" ВЭБа может быть оштрафован, а банк рискует получить статус неплатёжеспособного из-за отсутствия согласия регулятора на покупку.

"Лицо, которое приобрело существенное участие без такого согласования, может быть лишенным права голоса и оштрафовано, тогда как структура собственности самого банка может быть признанной непрозрачной", — сообщили в НБУ. Регулятор также отметил, что непрозрачная структура собственности может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии — в случае неустранения нарушения — банк может быть признан неплатежеспособным.