МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

В субботу клиенты Альфа-банка пожаловались на сбой в системе, из-за которого были заблокированы банковские карты. При этом клиенты указывали, что блокировка карт была без предупреждения.

"Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем", — отмечается в сообщении.

"Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены", — добавили в пресс-службе.