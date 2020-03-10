МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ нашел формулу продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

"Исходя из сложной ситуации мы нашли формулу, которая должна устроить миноритаритарных акционеров, без выставления такой оферты", — сказал Швецов на заседании бюджетного комитета в Госдуме.

Он добавил, что формулировки еще предстоит доработать окончательно, их обсуждение состоится во второй половине дня.