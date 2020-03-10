МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по МСФО в 2019 году подскочила почти в 9 раз по сравнению с 2018 годом – до 14,6 миллиарда рублей, сообщил банк.

Чистый процентный доход за 2019 год составил 49,3 миллиарда рублей, увеличившись вдвое за счет значительного роста кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. Чистый комиссионный доход вырос на 16% и составил 19,2 миллиарда рублей. Операционный доход за отчетный период вырос на 87%, в основном за счет роста чистого процентного дохода, и составил 72,9 миллиарда рублей.

Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение за 2019 год увеличился почти вдвое и составил 1,071 триллиона рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос на 89% — до 720 миллиардов рублей на 1 января 2020 года, портфель кредитов малому и среднему бизнесу – на 44%, до 104 миллиардов рублей, розничный портфель – в 2,6 раза, до 247 миллиардов рублей.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка — Росимущество.