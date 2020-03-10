МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Меры, которые Банк России уже начал предпринимать для сохранения стабильности финансовой системы в период рыночной нестабильности, окажут необходимый эффект, но полностью нивелировать давление внешних факторов не получится, уверены эксперты.

ЦБ РФ во вторник объявил о мерах, предупреждающих негативные последствия биржевого обвала для финансовой системы РФ. Если ранее он прекратил покупку валюты в рамках бюджетного правила, то с 10 марта начнется ее продажа на внутреннем рынке, а в ближайшие 30 дней к этому подключат средства ФНБ.

Кроме того, ЦБ проведет во вторник аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд рублей и "валютный своп" на 5 млрд долларов. Также вводятся временные регуляторные послабления для банков из-за коронавируса.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", находят все эти действия абсолютно верными – ЦБ действует в рамках закона и делает все необходимое для смягчения последствий волатильности. Бюджетное правило предусматривает продажу валюты, если цена на нефть падает ниже 40 долларов за баррель, что и происходит сейчас. Соответственно, анонс о продаже валюты Центробанком является логичным действием в сложившейся ситуации, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Меры, предпринимаемые ЦБ РФ и Минфином, направлены на снижение волатильности обменного курса и нормализацию баланса спроса и предложения валюты, согласен главный стратег "Атона" Александр Кудрин. Помимо этого регулятор прилагает усилия для поддержания нормального функционирования банковской системы (вводя регуляторные послабления). "Безусловно, все эти шаги окажут стабилизирующее воздействие", — уверен он.

НИКАКОЙ ДЕВАЛЬВАЦИИ

Одна из основные целей ЦБ – не допустить кризиса ликвидности на денежном и валютном рынках. Начало "упреждающих продаж" валюты направлено на увеличение ее предложения и является в какой-то степени превентивной мерой, полагают аналитики. Однако традиционно ЦБ не таргетирует конкретный уровень обменного курса, давая возможность рынку определить его самостоятельно. "Вряд ли сейчас этот элемент политики регулятора претерпит какие-то изменения", — считает Кудрин.

Эксперты затрудняются спрогнозировать конкретные значения рубля на ближайшую или среднесрочную перспективу, поскольку сейчас на рынках наблюдается значительная волатильность. Однако они сомневаются, что в ближайшей перспективе возможно возвращение к уровням 65-67 рублей за доллар, которые были в начале года.

При этом ни о какой девальвации, сопоставимой или даже похожей на 2014 год, речь не идет, уверена руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. Тогда в экономике были значительные дисбалансы, связанные с политикой фиксированного курса, сейчас рубль просто перешел на значения, более соответствующие новым мировым ценам на нефть. При цене на нефть 50 долларов за баррель равновесное значение курса было 67 рублей за доллар, снижение на 10 долларов за баррель означает ослабление рубля на 5 рублей за доллар, то есть нефть по 35 предполагает курс рубля 75 за доллар.

"Это просто подстройка курса к новому состоянию платежного баланса", — пояснила она.

НЕГАТИВ СЛИШКОМ СИЛЕН

Регулятор заверяет, что на текущий момент состояние финансовой системы РФ стабильное и проблем с ликвидностью нет. ЦБ продолжит отслеживать ситуацию на рынках и в случае необходимости задействует все возможные и необходимые средства.

В свою очередь, эксперты высказывают мнение, что меры ЦБ в какой-то мере сдержат рынок от паники в рубле, но полностью компенсировать давление не получится. На рынок воздействует много факторов, преимущественно внешних. Ключевым из них можно назвать влияние коронавируса на мировую экономику. Именно он является основным источником неопределенности, и предсказать его дальнейшее развитие пока сложно.

Низкие цены на нефть после провала соглашения ОПЕК+ вкупе также могут привести к ухудшению платежного баланса РФ. "Соответственно, уменьшится поступление валюты на внутренний рынок, а это уже более значимый фактор, чем интервенции ЦБ. К тому же продажа валюты из ФНБ — это трата резервов, которые играют долгосрочную роль стабилизатора", — говорит Кочетков.

Полностью нивелировать негативные последствия обвала котировок на рынке энергоносителей действия регулятора не смогут, согласен главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. "Если же говорить о прогнозах на 2020 год, то на наш взгляд, учитывая ситуацию на рынке энергоносителей и возможность умеренного дальнейшего распространения коронавируса в мире, ожидаем средний курс доллар на 2017 год в диапазоне 70-75 рублей за единицу американской валюты", — отметил он.

НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ

Однако действия регуляторов тоже важны – рынки смотрят, в том числе, и на них, и во многом определяют направление, исходя из этих сигналов. "Отказ от покупки валюты и особенно решение о продажах средств ФНБ окажут рынку поддержку, это видно по сегодняшнему открытию торговой сессии на валютном рынке", — говорит Орлова.

"Очевидно, что с 2014 года российская финансовая система стала более устойчивой, произошли существенные структурные изменения (в частности, сократился объем внешнего долга, реализован механизм плавающего курса, введено бюджетное правило). Поэтому есть основания полагать, что реакция рынков на внешние шоки будет менее острой", — считает Кудрин.

Не исключено, что потребуются какие-то дополнительные меры, которые есть в арсенале ЦБ и которые были апробированы в 2014-2015 годах. При необходимости регулятор обратится к широкому набору инструментов для поддержки экономики – например, может повысить процентную ставку. Что он выберет в случае необходимости – целиком зависит от вышеупомянутых внешних факторов, заключил эксперт.