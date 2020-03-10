МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили новую фишинговую атаку на пользователей платежной системы MasterCard, говорится в сообщении ESET. ЦБ хочет увеличить максимальную сумму перевода по номеру телефона до 2 млн рублей

"Мошенники отправляют сообщение (на почту — ред.) с "уведомлением об обновлении", и предупреждают о внедрении новой системы безопасности, в результате чего возможны отключения аккаунтов", — уточняется в сообщении.

Потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке и заполнить несколько форм, сообщив персональные данные, логин, пароль и другую важную информацию. Чтобы ввести пользователя в заблуждение, мошенники имитируют процесс верификации.

При этом сайт не имеет никакого отношения к MasterCard. Таким образом, злоумышленники собирают необходимые им сведения, позволяющие получить доступ к счетам жертв и похитить средства.

Кроме того, адрес электронной почты не совпадает ни с одним из официальных адресов MasterCard, также как и используемый почтовый сервер. Данная атака подтверждает то, что фишинг все еще актуален и опасен, отмечают эксперты компании.

Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют пользователям использовать комплексные антивирусные решения с функцией "Антифишинг", которые помогут защититься от мошенников.