МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Поправки в законопроект о покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка предлагают точно оставить у ЦБ прибыль от этой сделки в 300 миллиардов рублей вместо ранее предполагавшихся 700 миллиардов, но к этой сумме может добавиться еще 200 миллиардов рублей в зависимости от продажи активов санируемых банков, рассказал замглавы Минфина Владимир Колычев.

"Этими поправками в законопроект предлагается эту сумму уточнить — не 700 миллиардов, а 300 миллиардов. И ввести дополнительную компоненту размером 200 миллиардов, которая будет привязана к размеру убытка, полученного Банком России при реализации активов санируемых банков", — сказал Колычев.

Он отметил, что это может простимулировать продажу ЦБ активов этих банков.