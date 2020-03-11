МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российские банки фиксируют высокий спрос на рефинансирование ипотеки, с начала года объем таких сделок вырос в несколько раз, свидетельствуют данные кредитных организаций, собранные РИА Новости.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в конце февраля говорил, что в России после значительного снижения ставок наблюдается огромная волна рефинансирования ипотеки. На прошлой неделе второй по активам российский банк ВТБ сообщил, что за два месяца с начала года увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"На фоне снижения процентных ставок неуклонно растет количество клиентов, желающих снизить расходы по ипотеке. Со своей стороны банки, заинтересованные в привлечении платежеспособных заемщиков с проверенной кредитной историей, прилагают максимальные усилия, чтобы сделать процесс рефинансирования максимально удобным и комфортным для заемщика", — заявили РИА Новости в Новикомбанке.

Самый высокий рост рефинансирования ипотеки с начала года – в четыре раза — зафиксировали в банках "Санкт-Петербург" и "Открытие". "Росбанк Дом" посчитал, что с начала года увеличил этот показатель в 2,5 раза.

В Промсвязьбанке сообщили РИА Новости, что доля рефинансированных кредитов составляет около 30%, в банках "Дом.РФ" и "Возрождение" — 25%. При этом за январь-февраль 2019 года эта доля в банке "Возрождение" составляла 3%.

В МКБ заявили, что ожидают продолжения тенденции снижения ставок по ипотеке и роста доли рефинансированных таких кредитов.

"В 2020 году прогнозируется рост ипотечного рынка на 10-15%, доля рефинансирования на рынке может увеличиться до 15% в общем объеме выданных кредитов", — отмечает также директор ипотечного бизнеса банка "Дом.РФ" Игорь Ларин.

"Росбанк Дом" считает, что эта доля может составить около 10-12% в этом году.

Минимальные ставки на ипотеку, как следует из данных банков, составляют от 6,89% до 8,7%, на рефинансирование таких кредитов – от 6,69% до 8,8%. Основное число банков улучшили свои предложения после снижения ключевой ставки ЦБ до 6%. Например, в Совкомбанке последнее снижение ставок произошло 17 февраля, в Газпромбанке – 28 февраля, в Московском индустриальном банке (МИнБанк) – 1 марта. Банк "Зенит" планирует снизить ставки по всем программам ипотечного кредитования в марте.