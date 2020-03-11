МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Совет директоров TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", решил возобновить выплату дивидендов, одобрив их в размере 0,21 доллара на одну акцию или ГДР по итогам четвертого квартала прошлого года, в результате общий объем выплат составит около 42 миллионов долларов, следует из сообщения группы.

В июне TCS сообщила, что приостанавливает выплаты дивидендов до конца 2019 года для поддержания роста кредитования и обеспечения необходимого уровня капитала. Финансовый директор, зампред правления "Тинькофф банка" Илья Писемский в октябре прошлого года сообщил, что TCS Group выплатит дивиденды по итогам четвертого квартала 2019 года.

"10 марта 2020 года совет директоров принял решение о возобновлении дивидендных выплат и одобрил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 год в размере 0,21 доллара США на одну акцию или ГДР на общую сумму приблизительно 42 миллиона долларов США", — сказано в сообщении.

В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на 27 марта 2020 года, состоится ориентировочно 30 марта 2020 года. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 26 марта. При этом выплата дивидендов держателям ГДР группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится в течение 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

По словам Писемского, TCS Group пока не планирует менять дивидендную политику: при благоприятной ситуации будет распределять до 30% чистой прибыли по МСФО.

"Пока мы не планируем менять дивидендную политику…. Согласно нашей дивидендной политике, мы распределяем до 30% (чистой прибыли — ред.)", — сказал он журналистам в ходе телефонной конференции в среду.

Топ-менеджер добавил, что точную сумму выплаты дивидендов совет директоров решает индивидуально по факту завершения квартала. "Соответственно, совет директор группы определяет по итогам каждого квартала сумму распределения. Если будет благоприятная ситуация, будем распределять до 30%. Если у нас не будет возможности выплатить 30%, мы будем меньше", — указал Писемский.

С 1 апреля 2019 года вступила в силу новая дивидендная политика группы, в рамках которой дивидендные выплаты сокращаются до 30% с 50% прибыли по МСФО. Изменение дивидендной политики объяснялось необходимостью поддержания уровня капитала на фоне ужесточения регулирования выдачи потребительских кредитов.