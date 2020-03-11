МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом Нэклис-банк, основным владельцем которого является президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как заявил в суде представитель Центробанка, обследование временной администрацией финансового состояния"Нэклис-банка показало, что стоимость его имущества на момент отзыва лицензии составляла 966 миллионов рублей при величине обязательств в 3,2 миллиарда рублей. Таким образом, у банка имеются признаки несостоятельности, отметил юрист ЦБ.

Представитель временной администрации добавил, что был выявлен ряд сделок, направленных на вывод денежных средств путем выдачи технических кредитов физлицам и заключения договоров цессии с аффилированными лицами. По данным фактам направлено заявление в правоохранительные органы, сказал представитель временной администрации.

Банк России 10 января отозвал у Нэклис-банка лицензию. Как сообщил регулятор, банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов. Также в результате проведенных кредитной организацией операций по замещению активов на балансе Нэклис-банка образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физлиц на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Указанные операции обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, Нэклис-банк нарушал банковское законодательство и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор за последние 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Касперская, которой через кипрскую Organat Financial Limited принадлежит 64% банка, комментируя отзыв лицензии, заявила, что сама попросила Банк России разобраться в ситуации. Она написала на своей странице в Facebook, что совладелицей этой кредитной организации она стала "три года назад, не по своей воле". По словам Касперской, она "по знакомству" положила довольно крупный депозит в этот небольшой банк, который несколько лет подряд аккуратно платил проценты по вкладу, а потом "вдруг оказался не в состоянии его вернуть". Менеджмент банка, как рассказала Касперская, предложил ей конвертировать депозит в долю в банке, на что она "необдуманно согласилась".

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря занимал 251-е место в банковской системе РФ.