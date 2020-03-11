МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ не намерен откладывать сделку по покупке правительством у ЦБ контрольного пакет акций Сбербанка, может закрыть ее уже в апреле сразу одним траншем, заявил глава министерства Антон Силуанов.

Госдума в среду во втором чтении приняла законопроект о покупке кабмином акций Сбербанка у ЦБ с поправками, снижающими цену сделки и отменяющими оферту миноритариям. Третье чтение запланировано на 12 марта.

Документ предполагает выкуп Минфином всего принадлежащего ЦБ пакета в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, соответствующего 50% плюс одна акция в уставном капитале. Приобретаться они будут за счет средств Фонда национального благосостояния по средневзвешенной цене за период, предшествующий этой сделке, который не может превышать 30 дней. Передача акций будет осуществляться только после перечисления Банку России денежных средств в оплату соответствующего пакета.

"Мы намерены не откладывать в долгий ящик, поэтому как только будет принято законодательство, мы оперативно завершим эту сделку", — сказал Силуанов журналистам, говоря о возможных сроках приобретения правительством РФ у Банка России контрольного пакета акций Сбербанка.

"Я думаю, да", — добавил он, отвечая на вопрос о том, возможно ли закрытие сделки уже в апреле текущего года. "Мы рассчитываем, что мы сможем завершить сделку, не деля ее на транши", — заявил глава Минфина.

"Здесь действует несколько факторов: во-первых, изменилась цена пакета. Второе — объем нашего Фонда национального благосостояния (ФНБ) исчисляется в валюте — валюта подорожала и теперь наши резервы в рублевом выражении стали выше. Поэтому мы рассчитываем, что у нас будет достаточно финансовых ресурсов осуществить эту сделку одномоментно", — пояснил он.

При этом, по словам Силуанова, у Минфина в текущем году нет потребности получить в бюджет сразу всю сумму от этой сделки — деньги, как и планировалось, ЦБ будет передавать в казну поэтапно. "Ресурсы от этой сделки нам потребуются для балансировки бюджета в целях послания на 2021-2022 год и частично в 2020 году", — пояснил министр.

На эту новость бумаги Сбербанка отреагировали недолгим позитивом. После сообщения привилегированные акции Сбербанка из минуса вышли в плюс и поднимались примерно на 0,3-0,4%, обыкновенные акции замедлили снижение до 0,6-0,7% с примерно 1%.

К 12.38 мск префы Сбербанка вернулись к снижению и опускаются на 0,37% — до 192,47 рубля, обыкновенные акции – на 1,36%, до 1998,46 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,24%.