МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе 2020 года уменьшились на 0,5%, до 58 787,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло снижение как удельного веса рублевых пассивов

(с 79,2% до 78,8%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 80,4% до 80,1%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов не изменился (7,5%), доля резервов на возможные потери несколько уменьшилась (с 9% до 8,9%), как и удельный вес обязательств кредитных организаций (с 83,6% до 83,5%).

По состоянию на 01.02.2020 в Московском регионе действовали 229 кредитных организаций, в том числе 224 в Москве и 5 в Московской области (на 01.01.2020 – 232 кредитные организации, в том числе 227 в Москве и 5 в Московской области).