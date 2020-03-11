МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", с 12 по 31 марта проведет buy back своих ГДР, в рамках программы выкупит до 650 тысяч бумаг на сумму не более 10 миллионов долларов, говорится в сообщении группы.

"TCS Group объявляет о программе выкупа ГДР в период с 12 по 31 марта 2020 года. Максимальное количество ГДР, которые могут быть выкуплены по программе, составит 650 тысяч, совокупная цена не превысит 10 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ГДР, выкупленные компанией, будут храниться в казначействе до их списания или другого разрешенного использования.