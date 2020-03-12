МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Акционеры Совкомбанка, заявлявшего о планах IPO, одобрили допэмиссию 5 миллиардов акций на сумму 500 миллионов рублей, следует из материалов кредитной организации.

"Увеличить уставный капитал ПАО "Совкомбанк" на 500 000 000… рублей до общего размера 2, 469, 404, 587.50 рублей (два миллиарда четыреста шестьдесят девять миллионов четыреста четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь рублей) 50 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 000 000 000… штук номинальной стоимостью 0,1… рубля каждая", — сказано в сообщении.

В октябре 2019 года совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский говорил, что кредитная организация будет искать возможность первичного публичного размещения акций (IPO) с начала 2020 года, будет изучать его целесообразность, принимая во внимание рыночные условия. Если IPO состоится, банк рассчитывает привлечь от 300 до 500 миллионов долларов.

Агентство Рейтер 17 февраля со ссылкой на свои источники сообщило, что банк готовится к IPO и выбрал Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley организаторами размещения. По данным источников агентства, IPO планируется уже в первом полугодии этого года. Они также допустили, что пул организаторов еще не сформирован окончательно.

По данным БИР Аналитик, на 1 января Совкомбанк занимал 12 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,18 трлн рублей.