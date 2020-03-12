МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе 2020 года увеличилась на 1,2%, до 4 475,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За первый месяц 2020 года банки Московского региона получили прибыль в размере 113 млрд рублей (за январь 2019 года – прибыль в размере 158,4 млрд рублей).

По состоянию на 01.02.2020 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлся убыток в размере 26 млрд рублей, что было обусловлено негативным влиянием финансовых результатов деятельности прошлых лет отдельных банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора.