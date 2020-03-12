МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Банк "Санкт-Петербург" в 2019 году сократил чистую прибыль по МСФО на 12,6% по сравнению с предыдущим годом, до 7,9 миллиарда рублей, сообщает банк.

Чистый комиссионный доход за 2019 год составил 6,8 миллиарда рублей. увеличившись на 28,9%. Чистый процентный доход составил 23,3 миллиарда рублей, увеличившись на 6,3% в годовом выражении. Выручка основного бизнеса составила 30,5 миллиарда рублей, что выше результата 2018 года на 13,6%.

Корпоративный кредитный портфель банка вырос с начала года на 4,5% и составил 298,5 миллиарда рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 17,5% и составил 99,1 миллиарда рублей