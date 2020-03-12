МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе 2020 года несколько выросла — на 0,3%, до 15 798,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения увеличились лишь на 0,1%, до 14 495,0 млрд рублей, при этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций выросла

с 24,5% до 24,7%. В январе 2020 года рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, увеличилась (с 73,8% до 74,6%), а доля рублевых депозитов физических лиц, напротив, уменьшилась (с 74,6% до 74,3%) в условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 4,9%, до 6 715,3 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона за январь 2020 года вырос с 10,8% до 11,4% на 01.02.2020.



