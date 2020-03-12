МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который позволяет любым публичным акционерным обществам, в том числе Сбербанку, проводить годовое собрание акционеров в 2020 году в заочной форме.

Документ допускает проведение в 2020 году в заочной форме общих собраний акционеров, в повестку дня которых включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО.

Такая возможность предусматривается исключительно из-за ситуации с распространением коронавируса, пояснял в среду первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Действующий закон "Об акционерных обществах" запрещает проведение общих собраний акционеров, на которых обсуждаются такие вопросы, заочной форме. Закон на один год снимает это ограничение.

Закон также предусматривает приобретение правительством РФ у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка. Приобретаться они будут за счет средств Фонда национального благосостояния по средневзвешенной цене за период, предшествующий этой сделке, который не может превышать 30 дней. Передача акций будет осуществляться только после перечисления Банку России денежных средств в оплату соответствующего пакета.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, которые вступят в силу с 2024 года и касаются отмены ряда положений действующих законов.