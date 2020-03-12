МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, согласно которому кабмин РФ выкупит у ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка по рыночной цене и без оферты миноритарным акционерам.

"Он разрешает конфликт интересов. Сейчас складывается ситуация, когда Банк России, являясь и регулятором, и надзорным органом, одновременно входит в совет директоров Сбербанка. И, соответственно, получается, что и регулирует и надзирает за тем институтом, которым владеет, с которым работает… И эту ситуацию необходимо разрешить", — заявил журналистам председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ЦБ принадлежит 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, что соответствует 50% плюс одна акция в уставном капитале. Закон предполагает выкуп Минфином всего этого пакета за счет средств Фонда национального благосостояния по средневзвешенной цене за период не более 30 дней до даты сделки. Глава Минфина Антон Силуанов ранее отмечал, что контрольный пакет крупнейшего российского банка как был, так и остается у государства, меняется лишь собственник – с ЦБ на правительство.

Первоначальная редакция предполагала направление оферты о выкупе акций у миноритарных акционеров. Однако впоследствии оферта была заменена механизмом акционерного соглашения, которое гарантирует миноритариям сохранение преемственности политики банка. Акционерное соглашение будет действовать до истечения трех лет с момента отчуждения ЦБ всех акций Сбербанка.

В среду Силуанов сообщил, Минфин РФ не намерен откладывать сделку по покупке правительством у ЦБ контрольного пакет акций Сбербанка, может закрыть ее уже в апреле сразу одним траншем.

Первоначально стоимость приобретаемого пакета оценивалась в 2,5 триллиона рублей. Однако теперь с учетом падения цены акций Сбербанка в последнее время этот пакет может обойтись в сумму около 2 триллионов рублей.