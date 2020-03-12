МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг опускается более чем на 20% и впервые с мая 2019 года упала ниже 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля обвалился вслед за нефтью, доллар подскочил выше 75 рублей

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14.09 мск биткоин дешевеет на 21,63%, до 6139 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 17,94%, до 6418 долларов. Минутами ранее падение превышало 20%, цена криптовалюты впервые с 9 мая 2019 года опустилась ниже отметки в 6 тысяч долларов и достигла до 5,55 тысячи долларов на Binance.

Как пояснил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов, падение стоимости криптовалюты связано с ликвидацией позиций инвесторами.

"Явно принудительные ликвидации позиций на биржах…. Резкие движения в курсах криптовалют совпали с движениями на рынке акций — глобальные все индексы очень сильно падают, и криптовалюты оказались не исключением. Как я ранее и говорил, сейчас на рынке присутствуют институциональные инвесторы, и они рассматривают криптовалюту как рисковый актив и выходят из нее, когда активы такие падают. Сейчас глобально все потоки идут в доллары, американские и европейские бумаги, соответственно это — выход", — сказал он.