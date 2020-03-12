МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ оценивает стоимость принадлежащего ЦБ пакета акций Сбербанка чуть выше 2 триллионов рублей в текущих котировках, заявил замминистра финансов России Владимир Колычев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Если мы текущие котировки возьмем, то стоимость пакета будет чуть выше 2 триллионов рублей. Это означает, что прибыль у ЦБ (от продажи пакета – ред.) будет порядка 2 триллионов рублей, и мы выходим ровно на те параметры, о которых я говорил, по перечислению доходов в федеральный бюджет: 350-300-400, за исключением стоимости тех активов, которые будут переданы в неденежной форме", — сказал Колычев.

Комитет в четверг одобрил законопроекты о приобретении правительством принадлежащих ЦБ акций Сбербанка и о перечислении в бюджета части прибыли Банка России от этой сделки. В настоящее время ЦБ принадлежит 52,32% обыкновенных (то есть голосующих) акций Сбербанка, доля в уставном капитале составляет 50% плюс одна акция. Правительство планирует приобрести этот контрольный пакет на средства ФНБ по рыночной стоимости.

Согласно одобренным законопроектам, ЦБ в 2020 году перечислит в бюджет 350 миллиардов рублей из этих средств, в 2021 году – 300 миллиардов рублей, в 2022 году – 400 миллиардов рублей. Кроме того, в 2021 году ЦБ передаст бюджету 150 миллиардов рублей в виде требований по субордам Сбербанку, а в 2022 году — еще 350 миллиардов рублей прав требований по депозитам ВЭБа.

Оставшуюся часть полученной от сделки прибыли Банк России перечислит в 2023 году.

При этом ЦБ может оставить себе от сделки 300 миллиардов рублей, и дополнительно за счет средств от сделки компенсировать свои убытки в пределах 200 миллиардов рублей от продажи в 2020-2023 годах акций санируемых им банков.