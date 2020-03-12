МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Московская биржа из-за коронавируса проведет Биржевой форум 1–2 апреля в формате онлайн-конференции, говорится в сообщении торговой площадки.

"Московская биржа приняла решение о проведении Биржевого форума 2020, запланированного на 1–2 апреля 2020 года, в новом формате онлайн-конференции. Смена формата форума связана с принимаемыми в стране и мире мерами по предотвращению распространения коронавируса", — указывается в сообщении.

Традиционные встречи руководителей российских компаний-эмитентов с инвесторами, запланированные в рамках второго дня Биржевого форума, пройдут в двух форматах – в формате видеоконференции для иностранных инвесторов и в традиционном формате для российских эмитентов и инвесторов, обращает внимание биржа.

Программу Биржевого форума в формате онлайн-конференции Московская биржа опубликует в ближайшее время, отмечается в сообщении

Биржевой форум – это крупнейшая в России конференция профессионального финансового сообщества, ежегодно собирающая более двух тысяч руководителей компаний, представителей банковских кругов и брокерских компаний, регулирующих органов.