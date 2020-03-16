МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в январе 2020 года выросли на 0,7%, до 6 518,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах практически не изменился

(11,1% на 01.02.2020). На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства нерезидентов и Банка России. Объем портфеля долевых ценных бумаг на 01.02.2020 составил 387,1 млрд рублей, увеличившись за первый месяц 2020 года на 4,9%, что в первую очередь было вызвано положительной переоценкой долевых ценных бумаг.