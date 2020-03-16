МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 13 марта составил 3,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ 9 марта объявил о приостановке на 30 дней покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила. А на следующий день заявил, что начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности — у Минфина формально появится возможность продавать валюту из ФНБ только в апреле.