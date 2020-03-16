МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней в России в четвертом квартале 2019 года составила 10,4% к общему объему действующих кредитов данного типа, сократившись на 4,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По информации четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в четвертом квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа составила 10,4%, снизившись за год на 4,5 процентного пункта", — говорится в сообщении. При этом в январе 2020 года показатель сократился на 4,3 процентного пункта и составил 9,9%.

За отчетный период самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования были зафиксированы в Москве (5,7%), Санкт-Петербурге (7,1%), Ханты-Мансийском АО (7,6%), Московской области (8%), Удмуртии (9,6%), Свердловской и Самарской областях (9,7% и 9,9% соответственно).

Отмечается, что в четвертом квартале показатель сокращался практически во всех регионах. Самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по кредитным картам по сравнению со четвертым кварталом 2018 года была отмечена в Ставропольском (-10,5 процентного пункта) и Алтайском (-9,7 процентного пункта) краях, а также в Омской (-8,4 процентного пункта), Кемеровской (-7,8 процентного пункта) и Оренбургской (-7,8 процентного пункта) областях. В Москве снижение доли просрочки составило 0,9 процентного пункта, в Санкт-Петербурге — 1,4 процентного пункта.

"Банки тщательно контролируют ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Как правило, кредитные продукты (включая карты) предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне. При этом вполне вероятно, что в четвертом квартале 2019 года ряд "плохих портфелей" был передан банками по цессии", — сообщил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.