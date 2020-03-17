МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Сбербанк запустил пилотный проект, в рамках которого нанял осужденных для разметки обезличенных данных, рассказал РИА Новости зампред правления банка Антолий Попов. По данным пресс-службы банка, в проекте, запущенном в Новосибирске, участвуют 20 человек.

"В пилоте участвуют осужденные, получившие возможность свободного перемещения за хорошее поведение. Заключение им заменено на исправительный труд. Кандидатуры участников пилотного проекта подобраны местным управлением ФСИН, после чего возможность привлечения этих кандидатур оценивались различными профильными службами Сбербанка", — передал Попов через пресс-службу.

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что пилот запущен в Новосибирске.

"При выборе площадки мы руководствовались территориальной расположенностью исправительных центров Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), где проходят трудовую адаптацию осужденные, не связанные с изоляцией от общества (могут свободно перемещаться по улицам), и нашего территориального подразделения "Центр корпоративных решений". В пилоте участвует 20 человек" — рассказали в банке.

Попов подчеркнул, что никаких рисков для клиентов Сбербанка этот проект не несет, — информация, которая будет предоставляться в работу осужденным, не содержит никаких персональных данных, банковской или иной тайны. Сама работа заключается в разметке данных, а на распознавание выдаются обезличенные данные либо изображения, которые необходимо разметить либо верифицировать. Таким образом, информацию невозможно использовать для незаконной деятельности, уточнил зампред правления Сбербанка.

"Для Сбербанка очень важна поддержка социальных инициатив, и основная задача данного проекта – это решение проблемы занятости людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Зачастую общество и работодатели не настроены на то, чтобы принять бывшего заключенного. Тем, кто, как говорят, "встал на путь исправления", очень сложно адаптироваться к изменившимся условиям, найти себя. Надеемся, что наш пример будет позитивно воспринят и другими российскими бизнес-структурами, получит поддержку общества", — заключил Попов.