КИЕВ, 18 мар — ПРАЙМ. Крупнейший украинский государственный Приватбанк из-за коронавируса приостановил обмен валют в наличном виде, операции по покупке и продаже валюты можно совершать онлайн, сообщается в среду на стайте финансового учреждения.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что фиксирует признаки недостатка наличной валюты в банках из-за повышенного спроса. По данным регулятора, из-за прекращения авиасообщения и ограничений на границе наличные доллары и евро доставляются на Украину с задержкой. Во вторник на брифинге замглавы главы Нацбанк Олег Чурий заявил, что первые рейсы с наличной валютой прилетели на Украину, в ближайшие дни ситуация с доставкой валюты в страну улучшится.

"С 18 марта Приватбанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания", — говорится в сообщении.

По данным банка, такие меры приняты в связи с карантином в стране из-за коронавируса, они продлятся до момента восстановления международного авиасообщения и поставок на Украину валютных банкнот из-за границы. Вместе с тем, наличную валюту в кассах Приватбанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств. Также любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Правительство также приняло решение о прекращении с 12.00 (13.00 мск — ред.) среды автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения. Также со вторника принято решение о прекращении работы метро.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.