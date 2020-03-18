МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Сбербанк в настоящее время ведет подключение к системе быстрых платежей, клиентам она будет доступна в первых числах апреля, сообщила журналистам зампред правления банка Светлана Кирсанова.

Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что банк намерен частично подключиться к системе быстрых платежей к концу марта.

"Мы подключаемся на текущий момент, идет технологический интеграционный проект. В первых числах апреля будет запущена на клиентов", — сказала Кирсанова.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 40 участников. К подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций, включая Сбербанк. С помощью СБП россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.