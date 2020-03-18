МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Сбербанк предложил малому и микробизнесу во всех регионах России бесконтактную технологию приема оплаты при помощи смартфона, сообщил крупнейший российский банк.

Уточняется, что технология Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты. Бесконтактная оплата картой по новой технологии в настоящее время ограничена суммой 1000 рублей. При этом пользователи Google Pay, Apple Pay и других сервисов, использующих авторизацию на смартфоне, могут оплачивать суммы более 1000 рублей.

"Данное решение открывает новые возможности для владельцев бизнеса с небольшим средним чеком. В настоящий момент сервис пользуется наибольшим спросом у предприятий фастфуда, розничных магазинов, цветочных бутиков и такси", — отмечается в сообщении банка.

Для того, чтобы начать принимать оплату по технологии Tap on Phone, необходимо установить на смартфон приложение, разработанное Сбербанком для Android. После подписания договора с банком и активации приложения партнер может принимать оплату картами бесконтактным способом.

"На сегодняшний день все больше наших клиентов отказываются от бумажных денег в пользу безналичных платежей, при этом до сих пор существует достаточно большое количество предприятий, где нет возможности расплатиться банковской картой. Чтобы небольшие кофейни, сервисные центры, предприятия стритфуда и другие небольшие торговые точки не теряли клиентов, мы предложили новое решение, которое позволит принимать безналичные платежи", — прокомментировал директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты" Сбербанка Дмитрий Малых, слова которого приводятся в сообщении.