МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров 20 марта из-за обвала курса рубля, распространения коронавируса и возросшей волатильности на финансовых рынках сохранит ключевую ставку на уровне в 6% годовых, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Пандемия коронавируса распространяется по миру, закрывая границы государств и обваливая рынки крупнейших экономик. Дополнительный негатив привносит крутое пике цен на нефть после распада сделки ОПЕК+ и заявлений ряда стран бывшего альянса о планах наращивания добычи при стремительно падающем спросе. Российский рубль, не выдерживающий такого давления, ослабляется с 9 марта. В результате ЦБ и правительство приняли ряд оперативных мер, направленных на обеспечение финансовой и экономической стабильности в стране, а также на поддержку населения и региональных бюджетов.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 20 марта, проведет внеплановую пресс-конференцию в режиме онлайн по итогам заседания совета директоров ЦБ по ставке. ЦБ считает важным подробно осветить вопросы как денежно-кредитной политики, так и принимаемых стабилизационных мер в условиях быстрого изменения ситуации на финрынке и влияния на экономику распространения коронавируса (COVID-19).

ЦБ в прошлом году суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а на первом заседании 2020 года — еще на 0,25 процентного пункта. Набиуллина обещала, что это не предел: хотя ставка и достигла нижней границы нейтрального диапазона, когда политика регулятора не сдерживает и не стимулирует экономику, с высокой вероятностью она может снова снизиться уже на следующем заседании в марте. Однако теперь такие планы выглядят крайне маловероятными, уверены аналитики.

"На ближайшем заседании совета директоров 20 марта регулятор примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне – 6% годовых", — говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

НИ СНИЗИТЬ, НИ ПОВЫСИТЬ

Аналитики уверены, что необходимость балансировки между падением курса рубля и угрозой со стороны замедления мировой экономики приведет к тому, что Банк России на ближайшем заседании выберет компромиссный вариант — сохранить ставку неизменной.

"Мы ожидаем, что ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне, поскольку переходить к фазе повышения ставок в текущей ситуации вряд ли целесообразно: экономике страны предстоят, вероятно, не самые простые времена. В то же время со снижением ставки и введением тем самым стимулирующих мер вряд ли стоит спешить, поскольку действие проинфляционных факторов в ближайшие недели вполне может усилиться", — считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Аналитики Газпромбанка также уверены, что на фоне падения цен на нефть и снижения курса рубля регулятор предпочтет сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 6%. При этом против повышения говорит тот факт, что ранее ЦБ уже указывал на нарастание в среднесрочной перспективе дезинфляционных рисков в российской экономике, а ослабление рубля регулятор называл "существенным, но краткосрочным инфляционным фактором".

Главный аналитик Росбанка согласен с мнением коллег, добавляя, что вероятность превентивного ужесточения политики не превышает 10%, при этом масштаб повышения ключевой ставки составит не более 2 процентных пунктов. В пользу сохранения ставки ЦБ говорит и ряд других факторов, включая готовность правительства тратить резервы пока нефть подстраивается под складывающиеся на глобальных рынках обстоятельства, истощение доходов населения.

"За две последние недели часто возникали опасения насчет возможности ужесточения политики из-за снижения курса, вспоминали примеры 2008 и 2014 годов. Однако это были кризисы совсем другого характера, которые произошли при совершенно иной ситуации на внешнем рынке. Сегодня в бюджете есть резервы, и их готовы тратить ближайшие пару лет, пока нефть подстраивается под новый баланс фундаментальных факторов. Однако, по нашему мнению, это не повод балансировать слабым рублем разрывы в доходах, тем более что сейчас доходы населения частично истощены и нет высокой устойчивости к инфляции, зато есть понимание, что низкие ставки более полезны внутренней экономике", — отметил Кошелев.

ФАКТОР РУБЛЯ

Однако если в ближайшие дни ситуация на рынках будет представлять угрозу для финансовой стабильности страны, то регулятор может прибегнуть к повышению ключевой ставки с целью снизить стимулы к краткосрочному сбережению в иностранной валюте и не допустить валютизации депозитов, считает замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

"Это может быть необходимо для снижения вероятности перелета валютным курсом фундаментальных уровней. Триггером для этого решения могут стать рост объема обменных операций с населением, сообщения о проблемах с ликвидностью у каких-то компаний либо банков, но в целом решение о повышении ставки может быть и упреждающим", — считает он.

Однако, указывает Куликов, от регулятора в настоящее время требуется политика, которая бы помогла предотвратить возникновение и развитие кризиса, поэтому пока в стране не наблюдается валютной паники Банк России будет оставаться в рамках более стимулирующего поведения. Таким образом, базовым сценарием остается сохранение ставки на текущих уровнях.

С коллегой согласен и управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах, который отметил, что если ситуация с рублем резко ухудшится можно ожидать профилактического повышения ставки на 1,5-2 процентного пункта – с последующим достаточно быстрым снижением.

В среду курс рубля подскакивал выше 79 рублей, а курс евро — выше 86 рублей. Однако, как следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков, на фоне таких скачков курса ажиотажного спроса со стороны россиян на валюту не наблюдается, а кредитные организации обладают достаточными валютными запасами для обеспечения граждан. По заявлениям ЦБ, текущий уровень ликвидности российского банковского сектора является достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы.

А ЧТО ЖЕ БИЗНЕС?

Несмотря на осторожные ожидания аналитиков, представители бизнеса настроены более пессимистично — они ожидают, что Банк России на ближайшем заседании повысит ключевую ставку.

Так, глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин уверен, что регулятор сделает это для стабилизации финансовой ситуации в стране. При этом, если государство не запланирует меры поддержки, бизнес в лучшем случае перейдет в режим выжидания, прекратив развитие, а в худшем в условиях пандемии компании начнут уходить с рынка.

"Для производственного бизнеса комфортная ключевая ставка – это примерно 5%, тогда он может рассчитывать на сравнительно недорогие кредиты, развивать производство, внедрять новые технологии", — добавил он.

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов ранее в среду сообщил РИА Новости, что Банк России на заседании в пятницу в условиях распространения нового коронавируса повысит ключевую ставку с нынешних 6%.

Он отметил, что, вероятнее всего, ЦБ между спадом экономики и обвалом рубля все же предпочтет защититься от скачка валютного курса. При этом Титов уверен, что обезопасить финансовый рынок от неконтролируемого перетекания рублей в доллары и евро можно, применяя методы стабилизации, не связанные с ключевой ставкой, например, через ограничение валютной позиции банка или введением обязательства экспортеров к продаже валютной выручки.