МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО за 2019 году выросла в 2,6 раза — до 4 миллиардов рублей, следует из отчетности кредитной организации.

Кредитный портфель до вычета резервов вырос на 7,9%, до 2,471 триллиона рублей. Кредитный портфель юрлиц, включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, увеличился на 7,7% — до 1,998 триллиона рублей, ссудная задолженность физлиц выросла на 8,9% — до 473 миллиардов рублей.

"Мы выдаем новые кредиты в очень хорошем качестве и замещаем фактически неработающие активы хорошими работающими активами", — подчеркнул первый зампред правления банка Кирилл Лёвин в ходе телефонной конференции.

Депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 2,7%, до 2,486 триллиона рублей. За отчетный период средства юрлиц без учета госорганизаций увеличились на 15%, до 911,5 миллиарда рублей. Депозиты и остатки на счетах физлиц выросли на 15,1%, до 1,191 триллиона рублей.

Чистый процентный и комиссионный доход выросли на 10,1%, до 97,9 миллиарда рублей по сравнению с 88,9 миллиарда рублей годом ранее. Активы по состоянию на 31 декабря 2019 года составили 3,216 триллиона рублей, прирост за год составил 3,2%. Собственный капитал по состоянию на ту же дату составил 199,3 миллиарда рублей против 151,7 миллиарда рублей на конец 2018 года (рост на 31,3%).

Россельхозбанк — ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По данным рейтинга РИА Новости, РСХБ на 1 февраля занимал шестое место в российской банковской системе по размеру активов.